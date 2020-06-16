وأضاف "كيم" -وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن الانفجار أثناء انعقاد اللجنة: "نحن في حاجة إلى دراسة المزيد من التفاصيل عن الوضع".

ووفقًا لوزارتي الدفاع والوحدة، قامت كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، في الساعة 2:49 بعد ظهر اليوم.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من تحذير "كيم يو-جونج" –النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون"– من أن كوريا الشمالية سوف تهدم مكتب الاتصال "عديم الفائدة".