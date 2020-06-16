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وزير القوى العاملة: استكمال صرف 183 مليون جنيه لـ 174 ألف من العاملين فى 2000 منشأة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:08 م
وزير القوى العاملة: استكمال صرف 183 مليون جنيه لـ 174 ألف من العاملين فى 2000 منشأة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة، التى تصل إلى 183 مليونا و451 ألفا و696  جنيها، لنحو 174 ألفا و943 عاملا يعملون فى 2000  منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح أن إجمالى أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1800 منشأة سياحية جارى استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.


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