اليوم السابع
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وزير الطيران يوضح الإجراءات الاحترازية بالمطارات وعلى متن الطائرات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:32 م
وزير الطيران يوضح الإجراءات الاحترازية بالمطارات وعلى متن الطائرات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

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أوضح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أن الوزارة حددت عدد من الإجراءات الاحترازية سواء على متن الطائرات أو داخل المطارات المصرية وذلك حفاظا على صحة المسافرين والعائدين من جائحة فيروس كورونا بعد عودة الحركة الجوية أول يوليو المقبل.

 

وقال منار خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر وزارة الطيران المدنى، أن الإجراءات قبل صعود الراكب على متن الطائرة، تلزم المسافر بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية قبل تسليم الboarding pass ، ويتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشى فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr حديثة (قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى)، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم، كما يلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الأمنية بينهم فى صفوف الانتظار وعند الوصول والنزول من الطائرة.

 

وأشار منار، إلى أن الإجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران ستكون تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة، وارتداء الكمامات إجبارى داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة)، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وتوفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة

 

كما يتم حظر توزيع أى مطبوعات على متن الطائرة، وتخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة كما يتم تخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

 

وعن الإجراءات الاحترازية عند الوصول إلى المطارات المصرية أكد وزير الطيران أنه سيتم إلزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، وترك مسافات الآمنة بين الأشخاص بالمطار، وقياس درجة حرارة المسافرين، وجميع المتواجدين بالمطار، وتعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.


وزير الطيران

المطارات

كورونا

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