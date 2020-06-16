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وزير الطيران المدنى: ملتزمون بقرارات الدولة فيما يخص عودة العاملين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:40 م
وزير الطيران المدنى: ملتزمون بقرارات الدولة فيما يخص عودة العاملين الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

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قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، إن المنظمات العالمية للطيران المدنى لم توافق على ترك مقاعد خالية داخل الطائرات، وإنما ألزمت الشركات بتعميم الكمامات على الركاب داخل الطائرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

 

أضاف وزير الطيران المدنى، خلال المؤتمر الصحفى بمقر وزارة الطيران المدنى، ملتزمون بقرارات الدولة المصرية فيما يخص حضور وانصراف العاملين بالوزارة، وقال من يمثل الطيران المدنى المصرى، هى سلطة الطيران المدنى، والسلطة هى التى تحدد ضوابط العمل، ولم نعلن جداول جديدة للرحلات، فقط نعيد جداول التشغيل، مع الدول التى فتحت مطاراتها، ولن نطلب جداول جديدة، وقال اعتقد أن فترة التشغيل الأولى ستستغرق وقتا لحين عودة العمل بشكل طبيعي

 

 كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 


وزير الطيران المدني

سلطة الطيران

فيرس كورونا

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