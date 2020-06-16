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وزير الطيران: الصحة ستحدد الدول المتفشي بها الوباء لإلزام ركابها بتحليل pcr

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:02 م
وزير الطيران: الصحة ستحدد الدول المتفشي بها الوباء لإلزام ركابها بتحليل pcr الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

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قال الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، إن وزارة الصحة ستقوم بتحديد الدول التي أعلنت "الصحة العالمية" تفشي فيها وباء فيروس كورونا حتي يتم إلزام الركاب الوافدين بعمل تحليل الـpcr الخاص بهم .
 
وقال وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان، بمقر وزارة الطيران، إن الدولة المصرية لن تستطيع الزام ركاب كل الدول بإجراء التحليل سوى فقط الركاب القادمين من الدول المتفشي بها الوباء ، مشيراً إلي أنه يتم تطبيق التباعد الاجتماعي علي الطائرات أو تقليل المقاعد، وذلك بعد مراجعة المنظمات العالمية .
 
ويعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.
 
 

وزير الطيران

الصحة العالمية

فيروس كورونا

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