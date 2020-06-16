وزير الطيران: اتخذنا إجراءات احترازية قوية بالمطارات.. وندعم القطاع الخاص

كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنهم اتخذوا العديد من الإجراءات القوية قبل صعود المسافرين على متن الطائرات، وسيتم تحديد كل الطلبات الخاصة ببعض الدول، حسب كل دوله، مشيرا إلى أنه يتم تطهير الطائرات بشكل دوري عقب كل رحلة، ولن يتم توزيع اي منشورات او وجبات لتقليل الاحتكاك بالركاب قدر المستطاع.

وأضاف وزير الطيران المدني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الطيران ، أنه سيتم تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة، والسماح بعزل الركاب ممن يظهر عليهم أي أعراض في الصفوف الأخيرة من الطائرات .

وأكد وزير الطيران المدني علي دعمه الكامل للقطاع الخاص، وكلنا ندعم القطاع الخاص ونتمني، ان يتوسع القطاع خلال الفترة القادمة، وسندعمه بكل قوة.

كان وزير الطيران المدني الطيار، أعلن الأحد الماضى، خلال مؤتمر صحفي، حضره وزراء السياحة والآثار ووزير الدولة للإعلام، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة، تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتباراً من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.