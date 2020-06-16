وزير الرى السودانى يدعو السودانيين للتوحد خلف الحكومة حول سد النهضة

طمأن وزير الرى السودانى ياسر عباس بان الجانب الفني لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي مسنود بالجهاز التنفيذي، داعيا القوى السياسية والاحزاب والشارع السودانى إلى الاصطفاف خلف موقف السودان.

واعتبر ان قضية سد النهضة (قضية وطنية) لا تتحمل اي تجاذبات سياسية،بينما اعلنت مكونات في قوى الحرية والتغيير مساندتها للوفد التفاوضي في هذه القضية الحساسة

وقال عباس في بيان لقادة الاحزاب والقوى السياسية بحضور عدد من خبراء ومهندسي الري حول اخر تطورات مفاوضات سد النهضة بين دول حوض النيل الشرقى، إنهم يعولون على وعي الشعب السوداني ،وسط حجم المعلومات المتدفقة من وسائل الاعلام الاقليمية والعالمية مشيرا الى ان الجانب السوداني في المفاوضات ظل مهموما بتمليك الشارع السوداني وقادة العمل السياسي تفاصيل ما يجري حول مسألة السد،بعقد سلسلة من التنويرات والمؤتمرات الصحفية،بغرض توحيد الجبهة الداخلية خلف موقف السودان.

وشدد على ان التفاوض يجري وفق مصالح السودان اولا واخيرا،مؤكدا حرصهم كـ(جانب فني) على الابتعاد عن اية محاولات للاستقطاب.

وجدد الوزير التأكيد على ان فوائد سد النهضة للسودان اكبر من مثالبه بشرط الوصول الى اتفاق قبل الملء الاول و التشغيل، كما جدد القول بان الجانب السوداني اطمأن من سلامة وامان السد فى مرحلة اللتصميم و الانشاء و لكن تبقى الوصول لسلامة تشغيل سد الروصيرص بعد الملء الاول و ذلك من خلال ما نتفاوض حوله حاليا .