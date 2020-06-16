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وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:05 ص
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إجراء المفاوضات مع الشركات المنتجة لكمامات القماش بهدف توفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث من المقرر البدء فى توزيعها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل وأن لجنة هيئة الشراء الموحد ستقوم بتحديد الأسعار التى على أساسها سيتم طرحها على بطاقات التموين، وأن الهدف من الكمامات هو توفير الحماية للمواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث سيتم اختيار أفضل الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية .

واضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تستهدف توفير كمامات قماش ذات نوعيات جيدة للمواطنين وانه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، وأن مركز نظم المعلومات بالوزارة سيتولى التنسيق مع شركات البطاقات الذكية بإدراج سلعة الكمامة ضمن السلع الأساسية وإنشاء نظام يسمح بتكويد الكمامات على أن يلزم النظام البقال التموينى بضرورة تسجيل صرف الكمامات للمواطنين على النحو التالى " صفر ، أو واحد " .

وتستهدف وزارة التموين توفير كمامات القماش للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيه شهريا، وجارى توفير 40 مليون كمامة قماشية و سيتم توزيع الكمامات على البقالين التموين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بشركتى الجملة بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 شهور.


كمامات

وزير التموين

كمامات القماش

كمامات التموين

كمامة طبية

كمامات بطاقة التموين

اليوم السابع بلس

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