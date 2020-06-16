اليوم السابع
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وزير الاتصالات بالغرفة الأمريكية: إنشاء 6 مجمعات تكنولوجية جديدة العام الجارى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:07 م
وزير الاتصالات بالغرفة الأمريكية: إنشاء 6 مجمعات تكنولوجية جديدة العام الجارى عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب عبد الحليم سالم - هبة السيد

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العام شهد الماضى شهد بناء 6 مراكز تكنلوجية حيث تم إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي تضم فروعا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة في جامعات إقليمية؛   ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات وأمن المعلومات.

أضاف الوزير خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة  برئاسة الدكتور شريف كامل  ،تحت عنوان" مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة" أنه مجمعات الإبداع التكنولوجي  تهدف إلى خلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات والأعمال التجارية الذي يبحث عن حلول لمشكلة تواجهه، وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الذىن سيستفيدون من هذه الخبرة، وصغار رواد الأعمال المستفيدين باكتساب التعليم والانفتاح على الأسواق.

وأوضح أن هذا العام  سيكون لدينا 6  مراكز ايضا بعد انتهاء الجائحة سيتم الافتتاح لدعم ريادة الاعمال والابداع، مستعرضا مكا تم من رقمنة فى محافظة بورسعيد وخطة رقمنة عدد اخر من المحافظات فى منطقة القناة والصعيد.

وأشار الوزير خلال لقائه بأعضاء الغرفة الأمريكية، إلى أنه سيتم طرح 4 حزم للخدمات الرقمية بعد اختبارها بمحافظة بورسعيد وهم خدمات التموين والمرور والتوثيق والاستثمار عبر بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى إتاحة مكاتب البريد ومكاتب خدمة المواطنين والكول سنتر لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني.

وأشار إلى استثمار نحو 30 مليون جنيه في تطوير البنية التحتية خلال عام 2019 ساهمت في أن تصمد الشبكات خلال الجائحة الحالية وسط كثافة كبيرة في الاستخدام وصلت الزيادة إلى 99% وفقا لآخر تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.

ذكر الوزير أن تلك الاستثمارات ساهمت فى رفع سرعات الانترنت الثابت فى مصر تجاوزت 30 ميجابت/ث ما يشير إن سرعات الانترنت تضاعفت بنحو 6 مرات وهو ما رفع ترتيب مصر لدى دول القارة إلي المركز الثانى.

 

 


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غرفة التجارة الامريكية

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