وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لمشاهدة الحلقة الـ29 لمسلسل الاختيار بالإنجليزية

كتب محمود راغب

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أبنائنا فى الخارج وأيضا فى الداخل، لمشاهدة الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، وذلك بعد ترجمتها للإنجليزية ووضعها على صفحة الوزارة.

وقالت الوزارة: "حلقة جديدة من مسلسل الاختيار الملحمة الوطنية لأسود الجيش المصري البواسل، نقدمها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأبنائنا في الخارج"، مضيفة: "في هذه الحلقة أحداث القبض على الإرهابي هشام عشماوى، وعرض لمشاهد حقيقية من محاكمته، وآخر جملة قالها قبل إعدامه حينما سأله أحد الضباط "عايز تقول حاجة يا هشام" ليرد قائلا: "مبقاش ينفع خلاص".