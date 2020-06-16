وزيرة التضامن: صرف 321 مليونا و799 ألف جنيه للمستفيدين من برنامج كرامة

كتب مدحت وهبة

تتابع نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة ) والتى بدأ صرفها أمس لجميع المحافظات، حيث تم صرف فى اليوم الثانى عدد 213.631 حركة لبطاقات كرامة بمبلغ 107.388.798 جنيه مصرى من خلال حوالى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى محافظات الجمهورية ليصل بذلك إجمالى من قاموا بالصرف على مدار اليومين من مستحقى كرامة 650.456 حركة باجمالى 321.799.143 جنيه



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى ومسؤلى هيئة البريد المصرى.



ومن المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء 17 يونيو الصرف لمستحقى برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم 2.5 مليون مستفيد وتستمر حتى نهاية الشهر بالاضافة الى بقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الفترة المخصصة لهم.



كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانية لعملية الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عملية الصرف بسلاسة بالغة ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أى شكاوى أو عقبات أو حالات تكدس فى عملية الصرف.



يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالى 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.