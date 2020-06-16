اليوم السابع
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وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات جاء تنفيذا لقرار الرئيس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:00 م
وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات جاء تنفيذا لقرار الرئيس نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالى الجديد 2020/2021، لافتة إلى إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وليس بحكم قضائى وسيتم صرفها فى دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.

وأعلنت القباج أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعيو أن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

وقالت إن الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من اول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في 1 ابريل 2021، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وباجمالي تكلفة 25 مليار جنيه، وعام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ما يقرب 10 مليون مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020 900 جنيه.

وأكدت القباج أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكترونى للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومى أو الرقم التأمينى من خلال الموقع الإلكترونى ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.


وزيرة التضامن

نيفين القباج العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات

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