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وزيرة التضامن: المعاشات زادت من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 236 مليار 2020

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:14 م
وزيرة التضامن: المعاشات زادت من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 236 مليار 2020 نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

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كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المعاشات شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية وأنه فى عام 2013/2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة 86.5 مليار جنيه لـ 8 مليون و693 ألف مستفيد ووصلت فى عام 2019 /2020 إلى ما يقرب من 236 مليار جنبه لـ 9.9 مليون مستفيد كما أن الحد الأدنى للمعاش شهر خلال هذه الفترة زيادة من 450 جنيها إلى 900 جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للوزيرة للإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة.

وكانت " القباج " قد وجهت مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.


وزيرة التضامن

نيفين القباج

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