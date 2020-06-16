وزيرة التضامن: الاستعلام إلكترونيا عن استحقاق صرف العلاوات بدءاً من 24 يونيو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيصرف المجمد السابق من الـ5 علاوات كل 3 شهور بداية من الشهر المقبل، موضحة أن المستحقين لصرف العلاوات الـ5 من 1 يوليو 2006 حتى1 يوليو 2015.
وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أنه سيتم صرف ربع الـ5 علاوات كل 3 أشهر أيا كانت القيمة، مضيفة أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه بدءاً من الأربعاء المقبل 24 يونيو الجارى يمكن الاستعلام إلكترونيا عن استحقاق صرف العلاوات.
وزيرة التضامن: الاستعلام إلكترونيا عن استحقاق صرف العلاوات بدءاً من 24 يونيوالثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:00 م
وزيرة التضامن
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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيصرف المجمد السابق من الـ5 علاوات كل 3 شهور بداية من الشهر المقبل، موضحة أن المستحقين لصرف العلاوات الـ5 من 1 يوليو 2006 حتى1 يوليو 2015.
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