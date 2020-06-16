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وزيرة التضامن: أصحاب المعاشات يستطيعون الاستعلام إلكترونيا قبل التوجه للصرف

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:57 م
وزيرة التضامن: أصحاب المعاشات يستطيعون الاستعلام إلكترونيا قبل التوجه للصرف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات فئة عزيزة في المجتمع نظرا لعطائهم المستمر، مشيرة إلى أن أول يوليو يحمل صرف علاوات خمس طال الجدل حولها وانتهى بانحياز الرئيس السيسى لأصحاب المعاشات.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن تحيز الرئيس السيسى لأصحاب المعاشات يعكس اهتمام الدولة بهم، موضحة أنه بناء على تكليفات الرئيس السيسى تم إضافة زيادة المعاشات التى كانت متجمدة منذ 2015.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن قيمة زيادة الـ14% ستشميل جميع أصحاب المعاشات وهم 10 ملايين مواطن، مضيفة أنه نظرا للظروف الاستثنائية بسبب كورونا فإن الرئيس السيسى وجه بزيادة المعاشات 4% عن النسبة القانونية تقديرا لهم.

وذكرت أن صرف الزيادات لأصحاب المعاشات في صورة ربع سنوية بداية من 1 يوليو، مضيفة أن أصحاب المعاشات يستطيعون الاستعلام إلكترونيا مسبقاً قبل التوجه لمكاتب الصرف.  


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