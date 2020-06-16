وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

كتبت- نورا فخرى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحقيق معدلات نمو خلال الربع الثالث من العام المالى قدرها 5%، رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، إن الجائحة أثرت على عدد من قطاعات مثل السياحة، النقل الجوى، إلا أن النمو الاقتصادى فى مصر من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تميز الاقتصاد المصرى بالتنوع القطاعى علاوة عن كونها أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضافت وزيرة التخطيط، أننا نتوقع أن ننهى العام بمعدلات نمو تقدر بنحو 4% بخسارة نحو 105 مليار جنيه، وهى من أقل الخسائر على مستوى الاقتصاديات العالمية.

وأشارت، إلى أن جائحة فيروس كورونا جعلت العالم يتساءل حول العديد من القضايا وما لها من انعكاسات سياسية مع إعادة ترتيب الأولويات والاتجاه إلى تحقيق المزيد من التحالف الإقليمى، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أخذه هذه الاعتبارات تحت بصرها والحكومة حريصة على الانفتاح فى هذا الإطار على المجتمع سواء الأكاديمى أو القطاع الخاص والحوار المجتمعى من أجل رؤية متكاملة للتعامل فيما بعد الجائحة.