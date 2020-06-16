وزارة الصحة العراقية: 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 1385

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1385 إصابة ليرتفع عدد الوفيات إلى 712 والمصابين إلى 22700، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلن مصدر طبي في صحة النجف العراقية، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم /الثلاثاء، وأوضح المصدر- وفقا لوكالة الأنباء العراقية- تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس.

وفي السياق ذاته، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط تسجيل 25 حالة شفاء لمصابين بكورونا وتم علاجهم في المراكز التخصصية بالمحافظة ، مشيرة إلى أن 5 حالات وفاة بالفيروس سجلت في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية.