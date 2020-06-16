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وزارة الخارجية العراقية تستدعى سفير تركيا فى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:21 م
وزارة الخارجية العراقية تستدعى سفير تركيا فى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف
كتب: أحمد جمعة

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استدعت وزارة الخارجيّة العراقية السفير التركى فى العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركى الذى طال عددًا من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

وجرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة الأقدم فى الخارجية العراقية السفير عبد الكريم هاشم الذى سلّمه مُذكّرة الاحتجاج.

وتضمّنت المُذكّرة إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضى والأجواء العراقية، واعتبرت أنّه مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدولى ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل.

وجدّدت الوزارة التأكيد فى مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك فى ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذى يُؤمِّن مصالح الجانبين.

وختمت المُذكّرة بدعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلًا.


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