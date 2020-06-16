فيكتوريا (أ ش أ)

أعلنت هونج كونج عزمها السماح بتجمع الأفراد على ألا يزيد عددُهم عن 50 شخص وذلك اعتبارا من الجمعة المقبلة، وقالت صوفيا تشان وزيرة الغذاء والصحة فى هونج كونج اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المجلس التنفيذى قرر السماح بتجمع ما لا يزيد عن 50 شخصاً فقط وذلك بدءاً من الجمعة المقبلة، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).