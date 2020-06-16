أعلنت هونج كونج عزمها السماح بتجمع الأفراد على ألا يزيد عددُهم عن 50 شخص وذلك اعتبارا من الجمعة المقبلة، وقالت صوفيا تشان وزيرة الغذاء والصحة فى هونج كونج اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المجلس التنفيذى قرر السماح بتجمع ما لا يزيد عن 50 شخصاً فقط وذلك بدءاً من الجمعة المقبلة، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت تشان أن الحكومة سوف ترفع الحد الأقصى لعدد العملاء المسموح بهم داخل المطاعم، إلى جانب اتباعهم قواعد معينة من بينها مسافة 1.5 متر على الأقل بين كل طاولة والأخرى.
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