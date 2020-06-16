وأضافت تشان أن الحكومة سوف ترفع الحد الأقصى لعدد العملاء المسموح بهم داخل المطاعم، إلى جانب اتباعهم قواعد معينة من بينها مسافة 1.5 متر على الأقل بين كل طاولة والأخرى.
 