اليوم السابع
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هل أدت جهود العالم لإبطاء كورونا إلى سرعة انتشار الأمراض الأخرى؟

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 م
هل أدت جهود العالم لإبطاء كورونا إلى سرعة انتشار الأمراض الأخرى؟ التطعيمات
كتبت فاطمة خليل

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بينما تكافح الدول للتغلب على فيروس كورونا وإبطاء انتشاره فإنها تساهم عن غير قصد في تفشي وانتشار أمراض أخرى، وحدث ذلك بسبب توقف بعض الدول النامية عن التطعيم نتيجة توقف رحلات الطيران التي تنقل اللقاحات وبعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في الربيع الماضي من أن الوباء يمكن أن ينتشر بسرعة عندما يتجمع الأطفال من أجل تلقي اللقاح لذا أوقفت العديد من البلدان برامج التطعيمات، وفقاً لما ذكرته جريدة "نيويورك تايمز".

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وقالت الجريدة "الآن، تظهر الدفتيريا في باكستان وبنغلاديش ونيبال والكوليرا في جنوب السودان والكاميرون وموزمبيق واليمن وبنجلاديش."

وتابعت "تم الإبلاغ عن سلالة متحولة من فيروس شلل الأطفال في أكثر من 30 دولة."

وتشتعل الحصبة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بنجلاديش والبرازيل وكمبوديا وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وكازاخستان ونيبال ونيجيريا وأوزبكستان.

من بين 29 دولة علقت تطعيمات الحصبة بسبب الوباء، أبلغت 18 دولة عن تفشي المرض وتنظر 13 دولة أخرى في التأجيل.

وفقًا لمبادرة الحصبة والحصبة الألمانية ، فإن 178 مليون شخص معرضون لخطر فقد اللقاحات في عام 2020.

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وقال تشيبوزو أوكونتا، رئيس منظمة أطباء بلا حدود في غرب ووسط أفريقيا ، إن الخطر الآن هو وباء في غضون أشهر قليلة سيقتل أطفالاً أكثر من كورونا".

ومع استمرار تفشي الوباء، شجعت منظمة الصحة العالمية وغيرها من مجموعات الصحة العامة الدولية البلدان على استئناف التطعيمات بعناية بينما تتعامل الدول مع الفيروس التاجي.

وفقًا لدراسة عام 2019 أجراها مجموعة من علماء الصحة العامة عن أثر اللقاحات، حيث منعت اللقاحات 35 مليون حالة وفاة في 98 دولة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وخفضت معدل الوفيات منها لدى الأطفال بنسبة 44٪ .

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وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، في بيان: "إن التطعيم هو أحد أقوى أدوات الوقاية من الأمراض وأهمها في تاريخ الصحة العامة". وأضاف "إن تعطيل برامج التطعيم من جائحة COVID-19 يهدد باسترخاء عقود من التقدم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة".

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انتشار كورونا

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