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نيابة طوخ تستدعى طبيبا لتسببه فى بتر عضو ذكرى لطفل عمره شهر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:45 م
نيابة طوخ تستدعى طبيبا لتسببه فى بتر عضو ذكرى لطفل عمره شهر اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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أمر رئيس نيابة طوخ بطلب استدعاء طبيب نساء وتوليد بمدينة طوخ لتسببه فى بتر عضو ذكرى لطفل ييلغ من العمر شهرا، أثناء عملية ختان له باستخدام الليزر، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من المدعو س.م.س 62 سنة عامل، موظف باتهام الطبيب "ع.ح" 65 عاما، طبيب نساء وتوليد بتسببه فى بتر العضو الذكرى لنجله أثناء إجراء له عملية ختان باستخدام الليزر.

وكشفت تحريات النقيب محمد السعيد راشد معاون المباحث، أن المجنى عليه، أنجبت زوجته طفلين ولدين منذ شهر تقريبا على يد تلك الطبيب، وأتى الى عيادته الكائنة بمدينة طوخ لإجراء عملية ختان للطفلين وأجرى الطبيب عملية ختان لطفل بطريقة عادية والآخر باستخدام الليزر مما تسبب فى بتر كامل لقضيب للطفل ونزيف شديد وتم نقله لمستشفى الأطفال التخصصى ببنها وتحرر محضر بالواقعة رقم 11517 وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

 

 


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