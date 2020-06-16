اليوم السابع
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نيابة برج العرب بالإسكندرية تقرر حبس عاطلين لحيازتهما 70 طربة حشيش

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:22 م
نيابة برج العرب بالإسكندرية تقرر حبس عاطلين لحيازتهما 70 طربة حشيش حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

 تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط ادارة مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات سرية اكدتها تحريات ومعلومات، قيام عاطلان، "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمنطقة العامرية، بمزاولة نشاط اجرامى بالإتجار فى المود المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم القاء القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 70 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، و 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 490.000 جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.


الاسكندريه

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مخدرات

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