نائب محافظ الغربية: بدء تنفيذ الخطة الإضافية للرصف بـ221 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، في بيان له عن بدء تنفيذ الخطة الاضافية للرصف داخل مدن المحافظة وخارجها والمسندة لهيئة الطرق عن طريق وزارة النقل، بتكلفة 221 مليون جنيه، مؤكدا علي انتهاء الأعمال خلال 6 شهور .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطرق ، اليوم، والذي عقد بمقر شركة الانتاج الحربي للمشروعات بالقاهرة.

وأوضح نائب محافظ الغربية، بدء الأعمال في 35% من الطرق الموجودة داخل المدن وخارجها ، علي سبيل المثال بدء العمل في شارع المعاهدة والفاتح ، مشيرا الي أن أعمال الرصف تتم داخل المدن بتكلفة 50 مليون جنيه وخارج المدن بالقيمة المتبقية، حيث يجري العمل علي قدم وساق لإنجاز الخطة وفقا للجدول الزمني.

وأكد الدكتور أحمد عطا خلال الاجتماع ، علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والغاز )، لإزالة كافة المعوقات بما يضمن انتهاء الأعمال في مواعيدها المحددة، لافتا الي انه تقرر عقد الاجتماع اسبوعيا في البداية علي أن يكون مرة كل اسبوعين مع انتظام أعمال الرصف .