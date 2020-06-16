نائب محافظ الشرقية: الكمامات متوفرة بالصيدليات وحملات رقابية يومية لضبط المخالفين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب محافظ الشرقية، أننا نجحنا فى القضاء على أزمة عدم توافر الكمامات التى ظهرت فى بداية انتشار كورونا، من خلال التعاون والتنسيق مع نقابة الصيادلة بتوفير الكمامات بالصيدليات بالسعر الرسمى، بالإضافة إلى توجيه حملات تفتيش من الجهات المعنية كالصحة والتموين للتأكد من الالتزام الصيدليات الأسعار، والتعامل بكل حزم مع المخالفين وتحرير محاضر لهم.

وأضح لـ" اليوم السابع "، أنه يوميا يتم شن حملات مكثفة على جميع المنشآت الدوائية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومفتشى الصيدلة بالإدارات الصحية، للتأكد من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية، والمعقمات، وكحول التعقيم بالصيدليات، ومحل بيع المستلزمات الطبية، الالتزام بالتسعيرة، وضبط الصيدليات بمخالفة ذلك وتم تحرير المحاضر اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات مشددة التى وجها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات ( الصحه - التموين - الطب البيطري) بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصناعية والتجارية والصحية ومنافذ السلع التموينية لمنع أى ممارسات احتكارية ولضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى شن حملات اليومية للتطهير والتعقييم والالتزام بالإجراءات الوقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه، و شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.