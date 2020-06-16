نائب محافظ الجيزة يتفقد عدد من المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤن الصحية، مستشفى بولاق الدكرور العام ومستشفى التحرير العام لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

كما زار نائب المحافظ، قسم الاستقبال والطوارئ وغرف العزل للاطمئنان على المرضى، حيث وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهه فيروس كورونا فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الجيزة شكل لجنة مركزية للمرور على كافة المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، برئاسة إبراهيم الشهابى، للتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأجهزة الإدارية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات.

ونفذت مديرية الطب البيطري حملات لتعقيم الشوارع والمبانى لمواجهة كورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، حيث تم رش وتطهير مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة - الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء- الادارة البيطرية بالمنصورية - محطة كهرباء المنصورية وعدد 15 منزل بجوارها - مقر بنك القرية بهرمس - الإدارة البيطرية ووحدة وردان البيطرية وبعض المنازل - جميع مكاتب البريد باوسيم والزيدية ، وذلك ضمن اتخاذ التدابير اللازمة والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.