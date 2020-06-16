نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم جولة ميدانية والمرور على عدد من المدارس للتأكد والاطمئنان على جاهزيتها للامتحانات الثانوية العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب جميعًا.

جاء ذلك فى اطار الاستعدادات لبدء انطلاق امتحانات أخر العام الدراسى لشهادة الثانوية العامة والمقرر لها اعتبارًا من يوم 21 من شهر يونيه الجارى.

وتضمنت جولة نائب محافظ الإسماعيلية، ومرافقيه زيارة تفقد كل من مدرسة الزهور الثانوية بنات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى تضم 42 لجنة فرعية وتضم 582 طالبة ومدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية بنات بحى أول والتى تضم 20 لجنة فرعية باجمالى عدد طلاب بلغ 273 طالبة .

يذكر أن إجمالى عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 37 لجنة بإجمالى 615 لجنة فرعية تضم 8366 طالب وطالبة وعدد الملاحظين 1392.

وخلال الجولة أكد نائب محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع اللجان يوميًا.