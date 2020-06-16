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نائب قويسنا: زفة المزمار والحصان جاءت فرحًا من الأهالى بمشروع الصرف الصحى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:36 م
نائب قويسنا: زفة المزمار والحصان جاءت فرحًا من الأهالى بمشروع الصرف الصحى موكب نائب قويسنا
المنوفية - محمد فتحى

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أكد النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، أن الموكب الذى شهدته قرية مصطاى الكوم نتيجة فرحة الأهالى باستراداد استحقاقتهم فى الحصول على أرض الدولة، التى كانت تسيطر عليها جمعية تنمية المجتمع بمصطاى.

 

وأضاف، عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية رفضوا نهائيا تمكين الأهالى من شراء قطعة أرض فضاء بذات الموقع لبناء محطة رفع صرف صحى للقرية التى تم معاينتها منذ أكثر من 3 سنوات من قبل هيئة الصرف الصحي وصدرت عليها جميع الموافقات الفنية، إلا أن أعضاء الجمعية رفضو تمكين القرية من استكمال مشروعات الصرف الصحى.

 

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية أن سبب تجمع الأهالى رغم خطر فيروس كورونا المستجد الذى كان يهددهم ويهددنى معهم إلا أنهم خرجو فرحين لاستقبال اللجنة المشكلة من هيئة الصرف الصحي والإصلاح الزراعى، والشركة المنفذة ومجلس المدينة والوحدة المحلية صحبة نائبهم أحمد رفعت لاستلام محطة الصرف وتسليمها فى ذات الوقت للشركة المنفذة رغم كل تحديات إيقاف عملية النفع بهدف الاستيلاء على باقى الأرض رغم صدور قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم وقف التعامل معهم نظير عدم قيامهم بعدم سداد الإيجار المتأخر بقيمة 3 ملايين و600 ألف جنيه.

 

وأشار عضو مجلس النواب أن الأهالى قد التزامو بما طلب منهم بالانصراف حفاظا على حياتهم عقب دقيقة واحدة من مشاركتهم وصعود على الحصان تضامنا معهم فى فرحتهم ضمن القرى الخمسة التى صدر بهم قرار من مجلس الوزارء بالأمر المباشر بقيمة 62 مليون جنيه والأسناد المباشر للشركة المنفذة.

 

وكان أهالى قرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قد نظمو موكب بالمزمار البلدى للنائب أحمد رفعت عضو مجلس عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك لإنهاء مشروع الصرف الصحى رغم تحذيرات بمنع التجمعات، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين بسبب فيروس كورنا بسبب فيروس كورونا.


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