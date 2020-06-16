اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:40 م
ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن بضائع عامة و5 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 19 سفينة، مع إجراءات الوقاية ضد كورونا.
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6269 طن علف بنجر و1023 طن نترات أمونيوم و11090 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3388 طن حديد و 15101 طن خرده و9480 طن ذرة و 5070 طن زيت طعام و471 طن خشب زان و4627 طن سكر و1693 طن نواتج تقطير .
 
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1373 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة ومانجو وبرتقال )، وخضروات ( بطاطس و فاصوليا وورق عنب وملوخية وخضار مجمد )  وحاصلات زراعية ( بصل وأرز وليمون ) يتم تصديرها إلى كلا من  الأمارات و السعودية و الجزائر والأردن و هولندا وأمريكا و ألمانيا وكرواتيا وسنغافورة و بريطانيا و سلوفينيا .
 
وسجل عدد الحاويات الوارد 243 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1128 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 41678 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91128 طنا .
 
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1361 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين غادر عدد 2245 شاحنة منها 854 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46023 من البضائع العامة .
 
 
 
 
 

 


ميناء دمياط

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الموانى

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