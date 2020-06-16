ميركل تعلن عدم تفاؤلها بالوصول لاتفاق حول ميزانية الاتحاد الجمعة المقبلة

كتبت: هناء أبو العز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إنها غير متفائلة بأن المفاوضات في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يوم الجمعة ستنتهي بالاتفاق على ميزانية الاتحاد ومجموعة الحوافز الاقتصادية لوباء كورونا.

وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم كبير في يوليو، وفقًا لمصادر من اجتماع لحزبها في البرلمان، ولكن لم يتضح ما إذا كان يمكن التفاوض على الأمور بالكامل لكنها أضافت أنه "سيكون من المرغوب فيه".

وأضافت: إذا تُركت أوروبا بدون ميزانية لعام 2021 وبدون حزمة استعادة الفيروسات، فسيكون ذلك "فظاعة ناتجة عن عدم القدرة على التفاوض، مضيفة: نحن جميعا نريد تجنب ذلك.

وستتولى ألمانيا رئاسة المجلس الأوروبي اعتبارًا من 1 يوليو، وتخطط ميركل يوم الخميس لإعلان البوندستاج أهدافها للرئاسة وكذلك لقمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وتخطط المفوضية الأوروبية لإطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-27 تبلغ قيمته حوالي 1.1 تريليون يورو (1.24 تريليون دولار) وتريد الجمع بين ذلك وبين برنامج اقتصادي واستثماري ممول بالديون بقيمة 750 مليار يورو.

ويعتزم رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة للمرة الأولى عبر التداول بالفيديو يوم الجمعة، وهى إحدى النقاط الشائكة بين الأعضاء الـ 27 هي ما إذا كان يجب تقديم الأموال الممولة من القروض كمنح ، وما إذا كان يجب على المستفيدين وعدهم بالإصلاحات في المقابل.