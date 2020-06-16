اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موقع عراقى: تعيين اللواء الركن معن السعدى قائدًا للدفاع الجوى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:44 م
موقع عراقى: تعيين اللواء الركن معن السعدى قائدًا للدفاع الجوى الجيش العراقى
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الدفاع العراقية قرارًا بتعيين اللواء الركن معن السعدي قائدًا للدفاع الجوي رسميًاً.

ونشر موقع السومرية نيوز العراقى، وثيقة تعيين اللواء الركن معن السعدي قائدًا للدفاع الجوي رسميًا، والذى تم نقله من جهاز مكافحة الإرهاب إلى منصبه الجديد.

من جهة أخرى، كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ على عدد من المواقع في بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة شكلت لجاناً لملاحقة الجهات التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتقديمها للعدالة"، لافتاً أن"العمليات المشتركة مستمرة بالعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وأكد الخفاجي أن "هذا الموضوع ليس سهلاً ويحتاج الى دقة للتأكد من هوية من يقوم بهذه الأعمال وأن اللجان بدأت بالعمل والنتائج سترفع الى القائد العام للقوات المسلحة وهو من يتخذ القرار"، مبيناً أن"هذه اللجان تشترك فيها جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وحسب توجيه القائد العام وسيتم التحقيق في كل قاطع يقع فيه الخرق لمعرفة أسباب حدوث هذا الخرق".

وتابع أن "إطلاق الصواريخ هو تصرفات فردية لا تعكس نظر الدولة في تطبيق القانون وفرض السيادة"، مؤكداً أن"الحكومة ماضية وكذلك العمليات المشتركة بعدم السماح بحدوث خروقات والحفاظ على هيبة الدولة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت، بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي".

 


العراق

الجيش العراقى

الدفاع الجور العراقى

معن السعدى

بغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة