اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:30 م
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موظف يتهم طبيبا في طوخ ببتر قضيب نجله أثناء جراحة ختان

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:02 م
موظف يتهم طبيبا في طوخ ببتر قضيب نجله أثناء جراحة ختان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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اتهم موظف طبيب اخصائي نساء وتوليد وأطفال بالتسبب في بتر قضيب نجلة الذى يبلغ من العمر شهرا أثناء عمل به عملية ختان باستخدام الليزر ، مما تسبب له في نزيف بعيادتة وتم نقله علي إثر ذلك بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها وتحرر محضر 11517 جنح طوخ بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بتلقية بلاغا من المدعو س.م.س 62 عامل، موظف بأوهام الطبيب ع.ح"65 عاما، طبيب نساء وتوليد بتسببة في بتر قضيب نجلة أثناء إجراء له عملية ختان باستخدام الليزر.
 
وكشفت تحريات النقيب محمد سعيد راشد معاون المباحث ، أن المجني عليه ، أنجبت زوجته طفلين ولدين منذ شهر تقريبا علي يد تلك الطبيب ، وأتي الي عيادته الكائنة بمدينة طوخ لأجراء بهما عملية ختان للطفلين وأجري الطبيب عملية ختان لطفل بطريقة عادية والأخر باستخدام الليزر مما تسبب في بتر كامل للقضيب للطفل ونزيف شديد وتم نقلة لمستشفي الأطفال التخصصي ببنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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