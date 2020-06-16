موسكو تسجل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 48 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 52 حالة تم رصدها أمس الاثنين، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

زقى وقت سابق، أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 193 وفاة و8248 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 7284 والإصابات 545458، وذلك وفق البيان اليومى لمستجدات فيروس كورونا فى روسيا.

وكان المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قد اعلن بالامس الاثنين، عن تسجيل 143 وفاة و8246 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 7091 حالة وفاة و537210 إصابة.