مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:59
ميعاد صلاة العشاء 8:31
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:39
توقيت صلاة المغرب 7:06 م
موعد صلاة العشاء 8:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:01
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 56: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:29 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:10 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:07
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
ميعاد صلاة العشاء 8:27 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
موعد صلاة المغرب 7:16 م
توقيت صلاة العشاء 8:37 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:26 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:15 م
ميعاد صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:10 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 2:55
توقيت صلاة الظهر 11:40 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:44
موعد صلاة العشاء 8:14 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
توقيت صلاة المغرب 7:13 م
موعد صلاة العشاء 8:38 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:20 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 4:13 م
توقيت صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:21
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
ميعاد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:50 م
مواقيت صلاة العشاء 8:22 م
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة