مواطن يناشد محافظ الشرقية منحه كشكا بجوار محكمة أولاد صقر لينفق على أسرته

الشرقية- فتحية الديب

"طرقت أبواب الجميع أملا فى البحث عن فرصة عمل أتعيش منها وأسرتى فلم أجد" هكذا استغاث موسى لمنحه كشكا يتكسب منه، موسى أبو النور أحمد على 57 سنة مقيم بنى منصور مركز أولاد صقر، قائلا: إنه تعرض الفترة الأخيرة لظروف صحية أفقدته القدرة على الحركة والعمل.

وتابع "موسى" أن لديه ابن مجند، وفقد نجله الذى يعوله فى حادث طريق، وأصبح فى رقبته أسرة مكونة من تسعة أفراد، ويرغب الحصول على كشك بجوار محكمة أولاد صقر بالمدينة يتعيش منه، وحاول السير فى الإجراءات وجد صعوبة.

وناشد العم "موسى" من خلال موقع" اليوم السابع" ومبادرة سيبها علينا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمساعدته فى الحصول على كشك يضع به بقالة يتعيش منه وأسرته.

للتواصل مع الحالة على رقم 01001398417

تأتى هذه الاستغاثات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع"