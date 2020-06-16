منطقة شمال سيناء الأزهرية تحدد مواقع انعقاد لجان الثانوية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية عن مواقع مقرات انعقاد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف إدارات شمال سيناء، وتعقد فيها الامتحانات بإشراف ومتابعة الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

قال محمد ابراهيم رجب مدير ادارة الامتحانات، ان توزيع لجان الشهادة الثانوية فى ادارة العريش هى لجنة بنين العريش بمعهد بنين العريش الثانوى، وتشمل معهد بنين العريش الثانوى ، معهد ابو بكر الثانوى بنين بالمساعيد، ولجنة فتيات العريش بمجمع فتيات المساعيد الازهرى، وتشمل معهد فتيات العريش الصفا ، معهد فتيات ابو بكر الصديق بالمساعيد ، معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة.

ولجان ادارة رفح والشيخ زويد هى لجنة معهد الشيخ زويد بمجمع الشيخ زويد التعليمي بالسوق، وتشمل المعاهد المشتركة بنين وفتيات ابو طويلة ، الجورة ، الشيخ زويد ، رفح القديم ، رفح الجديد ، الماسورة ، نجع شبانة.

ولجان ادارة بئر العبد، وهي لجنة معهد بنين بئر العبد الثانوى، وتشتمل على معهد بنين بئر العبد الثانوى ، معهد فتيات بئر العبد الثانوى، ولجنة معهد فتيات رابعة بمعهد فتيات رابعة، وتشمل على معهد الكرامة ، معهد بالوظة ، معهد رابعة ، معهد قاطية.

ولجان ادارة وسط سيناء، وتشمل لجنة وادى العمرو بمعهد وادى العمرو الازهرى، وتشتمل على معهد ام شيحان ، معهد وادى العمرو، ولجنة معهد المنبطح بمعهد المنبطح وتشمل معهد المنبطح، ولجنة معهد الجفجافة بمعهد الجفجافة الأزهري، وتشمل معهد الجفجافة.

كما اعلنت منطقة شمال سيناء الازهرية، انه على نظار وشيوخ وعمداء المعاهد الازهرية بشمال سيناء ، سرعة ارسال مندوب الى الادارة التعليمية التابع لها اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٦ لاستلام خطابات الندب الخارجي والداخلي الخاصة بالشهادة الثانوية مع اخطار المنتدبين رسميا بإستلام الخطاب او تليفونيا بمقر اللجنة المنتدب إليها .

واوضح البيان ان جميع اللجان بها كشوف خاصة بالملاحظين والاعضاء ويسمح لهم بالدخول الى مقر اللجنة بالبطاقة الشخصية دون الحاجة الى تسليم الخطاب ، والتنبيه والتشديد على كافة المشاركين فى أعمال الامتحانات بعدم الإدلاء بأي معلومات تخص مكان انتدابهم على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.