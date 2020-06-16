مطار القاهرة يستقبل 396 مصريا من العالقين فى جدة

استقبل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الثلاثاء، رحلتين طيران استثنائيتان قادمتان من العاصمة السعودية جده، على متنهما نحو 396راكبا من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن المطار استقبل رحلتين إستثنائيتين سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران، قادمة من جده على متنها نحو 174 مصريا.

كما أستقبل المطار رحلة لإحدى شركات الطيران الخليجية وعلى متنها 299 راكبا ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.