مصر للطيران: نسدد 12 مليون دولار قيمة القروض الشهرية للطائرات

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

صرح الطيار رشدى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، بأن الشركة تسدد قيمة قروض شهرية للطائرات تقدر بنحو 12 مليون دولار شهريا.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال مؤتمر صحفي بوزارة الطيران المدني، أنه تم تأجيل دفع ايجارات الطائرات الموجودة لدينا، لـ 3 شهور، والبعض 6 شهور لحين انتهاء الازمة.

وتوقع رئيس مصر للطيران، أن نسبة التشغيل ستكون من 20 إلى 30 % مع بداية التشغيل الفعلي المتوقع مطلع يونيو، في حال عدم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، متوقعا أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 50 % مع نهاية العام الحالي.