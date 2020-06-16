مصر للطيران: قرض بـ3 مليارات جنيه من بنكى الأهلى ومصر بسبب كورونا

كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

قال الطيار محمد رشدي زكريا أن الشركة القابضة لمصر للطيران بدأت التفاوض مع بنكى الأهلى ومصر على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث من المقرر أن يتم الإنتهاء من كافة إجراءات القرض الشهر المقبل .

وقال زكريا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الطيران المدني إن القرض يهدف إلى سداد أقساط القروض الخارجية المستحقة على الشركة في ظل توقف حركة الإيرادات الناتجة عن فيروس كورونا البالغة 3 مليارات جنيه شهريًا، مضيفًا أن قيمة الخسائر بلغت نحو 3 مليارات جنيه منذ أزمة انتشار وباء فيروس كورونا بواقع مليار جنيه شهريًا.

كان وزير الطيران المدني الطيار، أعلن الأحد الماضى، خلال مؤتمر صحفي، حضره وزراء السياحة والأثار ووزير الدولة للإعلام، إستئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة، تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتباراً من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.