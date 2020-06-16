مصر للطيران: تأجيل صفقات الطائرات الجديدة بسبب كورونا واستئناف التسليم الشهر المقبل

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

قال الطيار رشدي زكريا ، رئيس شركة مصر للطيران، إنه تم تأجيل صفقات تسليم الطائرات الجديدة التي كان من المقرر تسلمها للشركة الوطنية خلال شهر مايو الماضي، نتيجة لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رشدي زكريا، خلال تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني، أنه تم تأجيل دفع ايجارات الطائرات الموجودة لدينا، لـ 3 شهور، والبعض 6 شهور لحين انتهاء الازمة.

وأشار رئيس الشركة القابضة ، أنه تم تأجيل حركة استلام الطائرات الجديدة التي تم التعاقد عليها بالفعل، وسوف نبدأ في استلامها تباعا بداية من الشهر القادم حيث تتسلم الشركة 7 طائرات جديدة.

وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، عقد اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.