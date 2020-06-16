مصرع طالب غرقا بمياه النيل فى طوخ .. وانتشال الجثة ونقلها للمستشفى

القليوبية نيفين طه

لقى طالب فى الصف الثالث الإعدادى مصرعه غرقا فى النيل بإحدى قرى طوخ أثناء استحمامه ومعه 3 من أصدقائه، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بغرق طالب أثناء الاستحمام بالنيل فى إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية.

وانتقل الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتبين أنها للمدعو م م ع 14عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي.

وتبين من التحريات النقيب محمد سعيد راشد معاون مباحث المركز إلى أن المتوفى نزل للاستحمام بصحبة 3 من أصدقائه للأستحمام معه فى مياه النيل، ولقى مصرعه غرقا

تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.