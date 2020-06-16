اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:58 م
خالد صلاح
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مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بطريق أسيوط الغربي

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:38 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بطريق أسيوط الغربي حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شابان مصرعهما فى حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الغربى فى نطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إطسا المركزي.

واستقبل مستشفى اطسا المركزى ، جثتي كل من حسن حسين وجبر محمد مجاهد وتبين أنهما كان يستقلان دراجة بخارية بطريق القاهرة أسيوط الغربى واصطدمت بهنا سيارة نقل فانقلبت الدراجة البخارية ولفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم للمستشفى

وكان لقى شخص بمحافظة الشرقية، مصرعه، اليوم، فيما أصيب 2 بكدمات وكسور، فى حادث تصادم بين سيارتين، بطريق " أبو الأخضر- أبوحماد" وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "بطريق أبو الأخضر- أبوحماد" أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بسحجات وكدمات.

 


الفيوم

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حوادث الطرق بالفيوم

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