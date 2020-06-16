مصرع بطلة العالم فى التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا

كتب محمد جمال

نعى الاتحاد الفرنسي للتسلق، بطلة العالم فى هذه الرياضة لوسى دوادى التى وافتها المنية أمس الاثنين بعد سقوطها من ارتفاع 150 مترا عند أحد المنحدرات ذات الارتفاع الشاهق فى فرنسا.

وأبدى الاتحاد الفرنسى للتسلق في بيانه بحسب "روسيا اليوم"، أسفه وحزنه على وفاة دوادي البالغة 16 عاما، والتي كان ينتظرها مستقبل واعد في هذه الرياضة التي حققت فيها الميدالية الذهبية فى بطولة العالم عام 2019.



لوسى دوادى

يذكر أن الراحلة الشابة كانت تتأهب للمشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت تحلم في معانقة المجد الأولمبى، بعد إضافة هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية.