مشروع جديد من مفوضية اللاجئين لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ10 آلاف لاجئ بليبيا

كتبت - هند المغربي

أطلق كل من برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مشروع يهدف إلى الوصول إلى نحو 10 آلاف لاجئ وطالب لجوء يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتقديم مساعدة غذائية عاجلة لهم هذا العام.

ولفت برنامج الأغذية العالمى إلى أنه لم يعد بإمكان معظم اللاجئين وطالبي اللجوء العثور على أي عمل يومي لإعالة أنفسهم منذ بدء تنفيذ حظر التجول في ليبيا بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وتكلفة السلع الأساسية بنسبة 24 % منذ شهر مارس.

وقال سامر عبد الجابر، المدير القُطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في ليبيا: "من الضروري أن نستمع إلى هذه الاحتياجات وأن ندعم الفئات الأكثر ضعفاً".

وقال جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية في ليبيا: "المساعدة التي نقدمها في إطار هذا المشروع جاءت في وقت حرج وستكون منقذة للحياة لبعض اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفاً في المناطق الحضرية". وأضاف: "كان معظمهم يعتمد على العمل اليومي، ولكن فرص العمل قد قلت بفعل القيود على الحركة المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19"