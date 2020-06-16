اليوم السابع
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مستشفى السعديين بالشرقية عن تعافى أكبر معمرة من كورونا: استجابت للعلاج بسرعة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:14 م
مستشفى السعديين بالشرقية عن تعافى أكبر معمرة من كورونا: استجابت للعلاج بسرعة مستشفى السعديين بالشرقية
الشرقية-إيمان مهنى

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أكد الدكتور أحمد بحلاق مدير مستشفى السعديين المركزى، التابعة لمنيا القمح بالشرقية، أننا نولي الاهتمام بكل الحالات المرضية  من مصابي مرضى الكورونا داخل العزل،  فالاطقم الطبية في عمل متواصل لتقديم الرعاية للمرضى، فقد حققنا نسب شفاء عاليه أبرزها حالة الحاجة فتحية 96 عام وهي أكبر مصابه على مستوى مستشفيات العزل بالمحافظة المحافظات عموما  .

وأوضح مدير المستشفى لـ "اليوم السابع"، أن المريضة دخلت المستشفى قبل ما يقرب من 10 ايام، و حالتها إيجابية بالفيروس، تم خضوعهم للعلاج وقفا لبروتوكول وزارة الصحة و المطبق على كل المرضى في المستشفيات، و حالة المريضة بدأت تسجيب للعلاج و تتحسن يوم بعد يوم ، حتى و خروجها اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالة تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفي، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليها بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كان خرج اليوم  62  حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 15  حالة من مستشفي أبو حماد المركزي، و 15 من مستشفي السعديين المركزي، و  11 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و  10 من مستشفي منيا القمح المركزي، و  6 من مستشفي بلبيس المركزى، و ٥ من مستشفي العزل بفاقوس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 762  حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق،  142 بمستشفي السعديين، و  100 بمستشفي أبو حماد المركزي، و 88 بمستشفي منيا القمح المركزي، ٥١ بعزل فاقوس، 48  بمستشفي بلبيس، 29  حالات بالصدر، و 28 بمستشفي ههيا، و 22  بمستشفي الإبراهيمية، و 21 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر، و 21  بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 16  بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 7 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبو كبير.

مستشفى السعديين بالشرقية (1)
 
مستشفى السعديين بالشرقية (2)
 
مستشفى السعديين بالشرقية (3)
 
مستشفى السعديين بالشرقية (4)
 
مستشفى السعديين بالشرقية (5)

 


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