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مستشفى الأقصر العام يجرى عملية جراحية لتثبيت كسر قدم مصاب بكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:14 م
مستشفى الأقصر العام يجرى عملية جراحية لتثبيت كسر قدم مصاب بكورونا عملية جراحية لتثبيث كسر قدم مصاب بكورونا بشريحة ومسامير
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، اليوم الثلاثاء، قيام الدكتور كيرلس جمال أخصائي العظام بالمستشفى بمساعدة الدكتور محمد طلخان طبيب مقيم عظام، من إجراء عملية جراحية لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لوجود كسر تحت مفصل الفخذ الأيسر، حيث تم تثبيت الكسر بشريحة ديناميكية ومسامير، وخرج المريض من العمليات ويتعافى تدريجياً بالعناية المركزة.

وشارك فى فعاليات العملية الجراحية بالمستشفة، من تمريض العمليات كل من أحمد سيد وإيمان رفاعى، وفريق التخدير الدكتور مصطفي يحيي، حيث تم إجراء عملية كسر تحت مفصل الفخذ الأيسر لمريض بفيروس كورونا وتم تثبيت الكسر بشريحة ديناميكية ومسامير والمريض يتعافى حالياً بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك تحت إشراف رئيس قسم العظام الدكتور عمرو حسين، ومدير العزل الدكتور محمد سعد، وتحت رعاية القائم بأعمال مدير المستشفى الدكتور أبوالنجا الحجاجى.

وكان قد نجح أمس الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام، بإجراء جراحة لتثبيت كسر بمفصل الفخذ لمريضة شابة تعانى من فيروس كورونا، وذلك بمعاونة الدكتور وليد محمد أحمد أخصائى التخدير، وقام الفريق الطبى بالمستشفى بعد الاطمئنان على نجاح الجراحة، بوضع المريضة تحت الملاحظة الطبية داخل قسم العظام بمستشفى الأقصر العام، والتى تحولت إلى مستشفى للعزل وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو حسين رئيس قسم العظام، حيث ضم الطاقم الطبى كلا من ممرض العمليات أحمد سيد وإيمان رفاعى وفنى الأشعة أحمد عبد الله، حيث يأتى هذا فى ظل المتابعة الحثيثة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث يبذل الأطباء فى مستشفيات العزل بالأقصر جهودا مضنية لمعالجة مرضى كورونا.

كما شهدت مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، مواصلة العمل على قدم وساق فى خدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تم إطلاق حملة رش وتعقيم مكثفة داخل المستشفى، لتطهير كافة أقسام وغرف وأسرة وطرقات المستشفى، وذلك لمكافحة العدوى، وذلك بإشراف الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بمواصلة تعقيم وتطهير المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا.

 
مستشفى الأقصر العام تجرى عملية جراحية لتثبيث كسر قدم مصاب بكورونا (2)
 
مستشفى الأقصر العام تجرى عملية جراحية لتثبيث كسر قدم مصاب بكورونا (3)
 
 

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اخبار المحافظات

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