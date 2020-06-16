اليوم السابع
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مستشفى الأحرار للعزل تزين بالبلايين و توزع أطباق فواكه ومشروبات للمرضي.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:17 م
مستشفى الأحرار للعزل تزين بالبلايين و توزع أطباق فواكه ومشروبات للمرضي.. صور مستشفى الأحرار للعزل تزين بالبلايين
الشرقية-إيمان مهنى

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الحالة النفسية أهم طرق العلاج، هكذا قال العاملون بمستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية و التى خصصت كعزل طبى لخدمة مرضى الكورونا قبل أسبوعين، التى بدأت أولى أيام عملها، بمبادرة من التمريض بتوفير مشروبات الساخنة على حسابهم لزيادة عدد مرات توزيع المشروبات على المرضى.

و يقول مشرف تمريض بالعزل، ل "اليوم السابع"، أننا سبق و بادرنا بزيادة مشروبات الساخنة، و عندما انخفاض الروح المعنوية لبعض المرضى، قررنا تزين الأقسام بالبلاين، لإدخال روح البهجة والسرور على المرضى، كما يتم توزيع أطباق الفواكه و المشروبات الساخنة بجانب الوجبات المقررة من الصحة طبقا لبروتوكول العلاج .

و يكمل مدير مستشفى الأحرار، أن بعض الأهالى و التمريض يبادرون بتبرعات بعبوات للمشروبات الساخنة و الفواكه، و كمشاركة منهم لتخفيف عن المرضى، و التى يتم توزيعها عليهم بجانب الوجبات المقررة.

وأضاف بقوله ل "اليوم السابع"، أن المستشفى بها أكثر من 265 مريض محتجز من الشرقية و مختلف المحافظات، حيث يوجد عيادة للفرز بالاستقلال و الطواريء و التى توقع الكشف الطبى على حالات و تحفصهم، بجانب أقسام العزل و العناية المركزة.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

 

 


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مستشفيات العزل بالشرقية

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