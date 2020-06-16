مستشفى إسنا للحجر تعلن خروج 9 حالات عقب شفاؤهم من فيروس كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحى، وتحت إشراف طبي من الدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، أنه تم يوم الثلاثاء الموافق 16/6، خروج عدد 9 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي للمتعافين والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه احتفل جميع العاملين بالمستشفى بخروج المتعافين وعمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى علي تقديم الدعم العلاجي والنفسي للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، بأنه تمت تحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، والدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوي، صباح اليوم الثلاثاء، إجراء حالة ولادة قيصرية رقم 12 لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى تتلقى العلاج داخل المستشفى.

وأجريت الولادة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي وضعت مولودها "مصطفي"، والأم والطفل بصحة جيدة، وتمت إجراء العملية تحت إشراف طاقم طبي بقيادة الدكتورة الهام محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي، وبإشراف طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الاطفال، ورضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة، وتحت إشراف فريق مستشفي من التمريض ياسر وزينب، وتحكم عدوي سناء عبد الله، وتمريض عمليات شيماء عاطف ورانيا منصور، وتمريض حضانة أسماء محمود، وتمريض قسم علاء عبد ربه وأسماء رمضان، وإدارة هندسية أمير وفراج، وخدمات معاونة زينب.



مستشفى إسنا للحجر تعلن خروج 9 حالات عقب شفاؤهم من فيروس كورونا (1)



مستشفى إسنا للحجر تعلن خروج 9 حالات عقب شفاؤهم من فيروس كورونا (2)