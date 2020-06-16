اليوم السابع
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مزارعو جمعية المعاشات الكبيرة بكفر سعد فى دمياط يتضررون من بوار أراضيهم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:00 ص
مزارعو جمعية المعاشات الكبيرة بكفر سعد فى دمياط يتضررون من بوار أراضيهم إزالة حجرة الرى
دمياط عبده عبد البارى

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عبر مزارعى عزبة 20 التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط عن استيائهم من قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد من إزالة حجرة خرسانية تحت الإنشاء جارى إنشاؤها لحماية ماكينة الرى التى تروى 33 فدانا تابعة للجمعية المعاشات الكبيرة بكفر سعد.

وتقدم أعضاء الجمعية بمذكرة للدكتورة منال عوض محافظ دمياط للموافقة على إنشاء الحجرة لحماية الآلة الزراعية التى تروى الأرض منذ 25 عاما وتم تجديدها بقيمة 250 ألف جنيه وتم البدء فى بناء حجرة خرسانية لحمايتها من التآكل.

وأكد المزارعون المتضررون أن مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد قاموا بردم البئر وتعطيل آلة الرى مما يهدد ببوار الأرض الزراعية، مطالبين محافظ دمياط بالتدخل لحل المشكلة حتى يتم اللحاق والاستعداد لزراعة الأرض بمحصول الأرز طبقا للدورة الزراعية المقررة.

من جانبه قال إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، أن هناك قرار من مجلس الوزراء بإزالة أى تعديات أو مبانى على الأراضى الزراعية أقيمت بدون ترخيص، مضيفا: لم يتقدم أحد من المزارعين بطلب لإنشاء حجرة خرسانية، مطالبا المزارعين بالتقدم بطلب لإنشاء الحجرة بالطرق القانونية، وسيتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية من أجل فحص الطلب وإصدار ترخيص لها.

 

 
 
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إزالة حجرة الرى
 
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إزالة حجرة الرى
 

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