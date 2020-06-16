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مرفق الكهرباء: 10% انخفاض فى نسبة الوقود المستخدم خلال مايو مقارنة بالعام الماضى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:17 م
مرفق الكهرباء: 10% انخفاض فى نسبة الوقود المستخدم خلال مايو مقارنة بالعام الماضى مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التقرير الشهرى عن الطاقة المولدة خلال شهر مايو الماضى، ووضع الشبكة القومية لكهرباء مصر بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، أعلن المرصد أن أقصى حمل للشبكة خلال الشهر بلغ 28 ألفا 200 ميجاوات يوم الأربعاء الموافق 20 مايو، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 2.5% عن أقصى حملى لنقس الشهر من العام الماضى، ويبلغ أقل حمل يوم الأحد 24 مايو بلغ 20 ألفًا 400 ميجاوات وهو ما يقل عن العام الماضى بنسبة 10%.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه لم يتم تخفيف الأحمال نهائياً خلال شهر مايو، موضحاً أنه لم يشهد شهر مايو تجاوز الأحمال المطلوبة القدرات الانتاجية للشبكة القومية لكهرباء مصر.

وحول نسبة مشاركة الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء 81% وهى أقل من العام الماضى بنسبة 10%، ومشاركة المازوت بنسبة 2.7% فقط خلال الشهر وهى أقل من العام الماضى أيضاً بنسبة 48%.

وفيما يخص توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، أوضح المصدر، أن مشاركة طاقة المياه فى توليد الكهرباء لم تتجاوز 11% بزيادة 5% عن العام الماضى والطاقة الشمسية 4.77% وتمثل زيادة عن العام الماضى بنسبة 40%.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مرصد الكهرباء

التقرير الشهرى لمرصد الكهرباء الكهرباء

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