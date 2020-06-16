اليوم السابع
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مدير مستشفى الأقصر العام خلال إجراء آخر مسحة "سلبية" وتأكد شفائه من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:51 ص
مدير مستشفى الأقصر العام خلال إجراء آخر مسحة "سلبية" وتأكد شفائه من كورونا مدير مستشفى الأقصر العام خلال إجراء آخر مسحة "سلبية" وشفاؤه من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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حصل "اليوم السابع" على صورة للدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، من داخل نزل الشباب بمدينة الطود، خلال توجهه لإجراء آخر مسحة مساء أمس الإثنين، لتخرج بالنتيجة السلبية، ويعلن بعدها شفاؤه من فيروس كورونا، ليعود لصفوف الجيش الأبيض لخدمة الأهالى والمصابين بالمستشفى التى تحولت للعزل مؤخراً بصورة طبيعية تماماً.

وأعلن الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، أنه تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور حوالى أسبوعين على إصابته خلال دعم وفحص الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا داخل المستشفى قبل تحويلها للعزل الصحى.

وقال الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":الحمد لله رب العالمين الذي انعم عليا بالشفاء ونتيجة المسحة اليوم سلبي.. كل الشكر بعد الله تعالي لوالدي ووالدتي واخواني وزملائي واصدقائي واهل بلدي وقادتي في الوزارة والمديرية ودعمهم لي في هذه الظروف.. وشكر خاص لزوجتي أم أولادي التي كانت لي نعم المعين وتحملت معي مالا يتحمله بشر.. الحمد لله رب العالمين"

و كانت قد أعلنت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الاجتماع الذى عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.

الدكتور خلف عمر
الدكتور خلف عمر

 


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